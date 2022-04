Beloften van Beerschot spelen titelmatch in Olympisch Stadion

De beloften van Beerschot spelen op maandag 2 mei de titelmatch tegen Eupen in het Olympisch Stadion. Dat schrijft Het Gazet van Antwerpen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts één punt.

Maandag nemen de beloften van Beerschot het op tegen Eupen. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen en het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts één punt. Als de thuisploeg niet verliest is het kampioen in Groep 2 van de nationale U21-competitie.

Voor deze belangrijke wedstrijd verhuizen de beloften van Beerschot naar het Olympisch stadion. Tot nu toe werden alle thuiswedstrijden op het veld van Kontich gespeeld, maar dat is nu anders. Vermoedelijk staat Ilias Sebaoui op het veld bij Beerschot. De flankaanvaller brak dit seizoen uit bij de beloften en toonde vervolgens zijn kwaliteiten in de eerste ploeg.

In de heenwedstrijd won Beerschot met 0-3 van Eupen. Toen was Sebaoui goed voor één doelpunt en één assist. In totaal scoorde de aanvaller 13 keer in de beloftencompetitie. Benieuwd of hij maandag de ratten naar de titel kan helpen.