Twee punten verschil tussen koploper en nummer zes én strijd voor groene tafel: naar ongekende thriller in Eerste Nationale

Ook in Eerste Nationale beginnen weldra de play-offs. Neemt dat de spankracht weg uit de reguliere competitie? Allerminst! Op de slotspeeldag kan koploper Knokke nog zomaar uit de top vier verdwijnen. En ook de groene tafel kan de kaarten nog door elkaar schudden. Een situatieschets.

Afgelopen weekend zette koploper Knokke zijn knappe opmars verder. De West-Vlamingen knokten nog niet eens zo lang geleden tegen de degradatie, maar mede dankzij enkele stevige winteraanwinsten kreeg Yves Van Borm de motor op toerental. Het Patro Eisden van Stijn Stijnen boekte zaterdag een levensbelangrijke overwinning in de topper tegen Luik. Hierdoor blijven ook de Limburgers uitzicht behouden op de play-offs.

Stand na 29 speeldagen:

Play-offs

Na de reguliere competitie speelt de top vier play-offs. De punten worden gehalveerd en de club die na zes speeldagen aan de leiding staat, mag zichzelf kampioen noemen. Op één speeldag voor het einde komen nog zes ploegen in aanmerking voor deze play-offs. Opvallend: geen enkele ploeg is al zeker van zijn plekje in de top vier, zelfs leider Knokke niet. Het belooft zaterdagavond een zenuwslopende avond te worden voor deze zes teams.

Programma laatste speeldag:

Heist-Knokke

Luik-Olympic Charleroi

Tienen-Patro Eisden

Dessel-Wezet

Dender-Mandel United

Lang leve de licenties

Vanuit sportief oogpunt kan het dus amper spannender. Door de kleine verschillen lijken we af te stevenen op razend spannende play-offs. Daar moeten we meteen bij vermelden dat enkel de ploegen met een licentie voor 1B in aanmerking komen voor promotie. Enkel Patro Eisden, Luik en Dender slaagden daarin van de top zes. Het zou dus zomaar kunnen dat de play-offs een maat voor niets worden als bijvoorbeeld enkel Luik zich in de top vier weet te scharen.

Uitsmijter: wat met de klacht van Dender?

Alsof dat nog niet voldoende is, zijn ook twee kanshebbers voor de play-offs verwikkeld in een strijd aan de groene tafel. Eind maart won Luik met 3-0 van Dender. De Luikenaars hadden voor die wedstrijd geen twee U21-spelers op het wedstrijdblad gezet, zoals de reglementen voorschrijven. Een eerste klacht van de KBVB werd door het Sportcomité van het tafel geveegd. Hierop besliste Dender dan maar om zélf klacht in te dienen. Dender eist een forfaitzege, wat de stand enorm door elkaar zou schudden. Er wordt deze week een uitspraak verwacht, al blijft het koffiedik kijken of beide ploegen het daarbij zullen laten.