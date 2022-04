🎥 AC Milan kampioen? Rivaal Inter begaat pijnlijke misstap en verliest van Bologna

Lukt het AC Milan dan toch om voor de eerste keer sinds 2011 opnieuw kampioen van Italië? De kaarten liggen alvast gunstig.

Met nog 5 wedstrijden voor de boeg had Inter Milaan het gunstige programma én 1 puntje voorsprong op stadsrivaal AC. Na het vertrek van Lukaku en Conte leek het een lastig jaar te zullen worden voor Inter maar ze zouden er toch in slagen om voor het twee jaar op rij de titel te pakken.

Maar daar is woensdagavond een serieuze kink in de kabel gekomen. Op het veld van Bologna en Arthur Theate ging Inter namelijk met 2-1 onderuit. De wedstrijd begon nochtans goed met een fantastische doelpun van Ivan Perisic in de derde minuut maar Bologna ging op de counter op en over Inter.

Nog in de Serie A speelden Atalanta en Torino 4-4 gelijk in een spectaculaire wedstrijd. Torino leek met een 2-4 voorsprong een veilige buffer te hebben ingebouwd maar gaf de zege toch nog uit handen in de slotfase. Voor Atalanta wordt volgend seizoen wellicht eentje zonder Europees voetbal. De club uit Bergamo is aan een lamentabele reeks bezig in de Serie A.