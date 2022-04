Dejaegere 'koning in Frankrijk': "Ik voel me gewaardeerd, ik blijf hier nog wel efkes"

Brecht Dejaegere heeft met Toulouse de promotie naar de Ligue 1 afgedwongen. Na zijn turbulent afscheid bij AA Gent een serieuze opsteker. Uiteraard voelt hij zich 'koning in Frankrijk'. En dat gaat niet meteen veranderen.

De 30-jarige middenvelder is immers niet van plan om er nu te vertrekken. ''Dat is toch de bedoeling, ja. De appreciatie is groot - ik voel me gewaardeerd. Sinds mijn komst ben ik aanvoerder en dat als buitenlander. Bovendien is de stad mooi. Er heerst een à l'aise-gevoel. En het weer is er altijd goed. Op voorhand weet je het nooit, maar mijn keuze is uiteindelijk heel goed uitgedraaid", klinkt het in

Zijn contract loopt volgend seizoen wel af. "De voorzitter heeft een punt ingenomen om pas te onderhandelen eens de promotie mathematisch een feit was. Dat is sinds maandagavond het geval - vanaf nu zal de bal aan het rollen gaan. Ik heb nog één jaar, maar daarover zijn er afspraken gemaakt. Een terugkeer naar België? Ik denk hier nog wel 'efkes' te blijven."