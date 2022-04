Gent heeft tijd voor contractbesprekingen Tissoudali, maar... "Het moet allemaal niet te lang duren"

Zijn we op weg naar een zomerse transfersoap. Er is na de bekerfinale al veel gezegd en geschreven over de contractverlenging van Tarik Tissoudali. Zijn management lijkt ook dagelijks de druk op Gent wat op te voeren.

"Als je een sleutelspeler bent, hoor je daar ook financieel de nodige waardering voor te krijgen", herhaalt manager Menno Groenveld nog eens in HLN. ''Uit wat nu op tafel ligt, blijkt die waardering niet. Spelers weten van mekaar ook wat ze verdienen. Wat Gent aan Tarik voorstelt, ligt nog heel ver van de lonen die de topverdieners bij AA Gent opstrijken. Zo komen we er niet uit." Tissoudali wil wel blijven, maar zijn management gaat ook niet blijven wachten op een deftig aanbod. Bij Gent vinden ze dat er tijd is aangezien hij nog een jaar onder contract ligt. ''Als Gent een serieus bod doet, waarbij de club laat blijken hoe belangrijk Tarik is voor de club, wil Tarik een langer verblijf zeker overwegen, maar het moet allemaal niet te lang duren, want anders verdwijnt het goede gevoel wel."