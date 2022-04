Na Barcelona ook Frankfurt-invasie in West Ham? Londense club laat niets aan toeval over: "Grote onzin"

Onlangs waren er naar schatting 30.000 fans van Eintracht Frankfurt aanwezig in Camp Nou, voor de return van de kwartfinale van de Europa League. De Duitsers kwalificeerden zich ten koste van Barcelona voor de halve finales. Tegenstander daarin is West Ham.

West Ham heeft er intussen alles aan gedaan om een Frankfurt-invasie in hun stadion te vermijden. Zo zullen Duitse fans, die in de thuisvakken zitten, meteen uit het stadion gezet worden. Ook West Ham-fans die hun ticket doorverkopen aan Duitsers zullen voor de rest van het seizoen geweerd worden door de Hammers.

In een interview met ZDF laat Peter Fischer, voorzitter van Eintracht Frankfurt, weten dat hij het nut niet inziet van deze maatregelen. In Duitsland is het immers gangbaar dat supporters van beide ploegen door elkaar in het stadion zitten. "Dit is ronduit beschamend voor onze sport. We zijn al in Rome geweest, in Milaan... Overal gaan er duizenden fans met ons mee. Voor ons is dit de normaalste zaak ter wereld. Ik vind dit grote onzin."