Na dit seizoen starten de verbouwingen van Camp Nou: er zal ook uitgeweken worden naar het Olympisch Stadion

Er is een akkoord voor de verbouwingen van Camp Nou. Na dit seizoen zullen die al starten. Tijdens het seizoen 2025-2026 zouden de verbouwingen beëindigd worden. Barcelona zal soms ook moeten uitwijken naar het Olympisch Stadion op de Montjuïc.

In de tussentijd blijft Barcelona zijn wedstrijden afwerken in Camp Nou. Dat zal niet altijd aan de volledige capacteit zijn. Soms zullen maar de helft van de capaciteit beschikbaar zijn.

In het seizoen 2023-2024 zal Barcelona soms ook uitwijken naar het Olympisch Stadion op de Montjuïc. In het verleden speelde Espanyol daar ook al.

Als stadion af is zullen meer dan 100.000 mensen in het stadion kunnen zitten. "Camp Nou zal het beste stadion in de wereld zijn", zegt Joan Laporta daarover.