Jürgen Klopp reageert op contractverlenging: "Er is zoveel om van te houden hier"

Jürgen Klopp tekende een nieuw contract bij Liverpool. Hij reageerde op de sociale mediakanalen van de club.

Dat Jürgen Klopp een nieuw contract tekende bij Liverpool kan je HIER lezen. Vandaag gaf hij ook een korte reactie hierover voor de kanalen van Liverpool. “Er is zoveel om van te houden hier. Ik wist dat voordat ik hier kwam, ik het nog beter leerde kennen nadat ik aankwam en nu ken ik het meer dan ooit tevoren. Zoals elke gezonde relatie, moet het altijd tweerichtingsverkeer zijn; je moet goed voor elkaar zijn. Het gevoel dat we absoluut gelijk voor elkaar hadden, heeft me hier in de eerste plaats gebracht en daarom heb ik eerder verlengd", opende Klopp.

“Deze is anders vanwege de lange tijd dat we samen zijn. Ik moest mezelf de vraag stellen: is het goed voor Liverpool dat ik langer blijf? Samen met mijn twee assistent-managers, Pep Lijnders en Pete Krawietz, kwamen we tot de conclusie dat het een ‘Ja!’ was. Er is nog steeds een frisheid over ons als club en dit geeft me energie. Zolang ik hier ben, zijn onze eigenaren ongelooflijk toegewijd en energiek voor deze club geweest en het is duidelijk dat dit op dit moment voor onze toekomst geldt, zoveel als ik ooit heb gekend", sloot Klopp af.