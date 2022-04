Witte rook in Liverpool: 'Klopp tekent contractverlenging tot 2026'

The Athletic laat weten dat Jurgen Klopp bij Liverpool zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2026.

Jurgen Klopp, lag nog tot 2024 onder contract op Anfield, maar de verbintenis werd zopas met twee extra seizoenen verlengd.

Klopp (54) maakte in oktober 2018 de overstap van Borussia Dortmund naar Liverpool. De Duitser maakte van de Reds een geoliede machine, die zowel in Europa als in de Premier League brokken maakt.

Onder Klopp won Liverpool de Engelse titel in het seizoen '19-'20, een seizoen eerder gingen Klopp en co. met de Champions League aan de haal.