Speciale shirts voor RKC tegen Groningen in samenwerking met Villa Pardoes

RKC Waalwijk zal zondag tegen FC Groningen met speciale shirts spelen. De shirts zijn in samenwerking met Villa Pardoes, waarmee ernstig zieke kinderen een vakantie kunnen beleven met hun familie.

Zondag spelen RKC Waalwijk en FC Groningen tegen elkaar. Het zal meteen een speciale wedstrijd worden, want RKC zal spelen in speciale shirts. De truitjes zijn in samenwerking met Villa Pardoes. Dat is een villa die vakanties aanbiedt voor ernstig zieke kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, zodat die samen met hun familie op vakantie kunnen gaan.

Tijdens de wedstrijd zullen de spelers met namen van kinderen die zo'n reis al hebben meegemaakt, op de rug van hun shirt spelen. De shirts zijn ontworpen door Lianne Koskamp die zelf te gast is geweest bij Villa Pardoes.

🙏🏼 𝗥𝗞𝗖 𝗪𝗮𝗮𝗹𝘄𝗶𝗷𝗸 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗱𝗼𝗲𝘀!



👕 Aanstaande zondag zal #RKC Waalwijk tegen @fcgroningen aantreden in een speciaal tenue om geld in te zamelen voor @villapardoes!



🔗 Lees het hele bericht: https://t.co/N7NTCqogYX.#rkcgro pic.twitter.com/goCAfhkRRl — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) April 26, 2022

Na de wedstrijd worden de truitjes gesigneerd en geveild. De opbrengst gaat integraal naar Villa Pardoes.