Blijft Frankfurt ook in de halve finale tegen West Ham ongeslagen in de Europa League?

De race richting het Ramon Sanchez Pizjuan, waar de finale van de Europa League wordt gespeeld, is officieel ingezet. Donderdagavond om 21h staat er een bijzonder fijne affiche geprogrammeerd: West Ham krijgt in het London Stadium bezoek van Barcelona-killer Eintracht Frankfurt.

Stevige Duitsers.

Eintracht Frankfurt kent een héél bijzonder seizoen. En dat zowel in negatieve als positieve zin.

In de Bundesliga doen ze niet mee aan de strijd om de Europese plaatsen en ook in de DFB-Pokal werden ze pijnlijk uitgeschakeld in ronde één door Waldhof Mannheim.

Alle ogen worden dit seizoen gericht op de Europa League en dat gaat hen echt goed af. Die Adlerträger zijn voorlopig nog steeds ongeslagen in die competitie en wonnen vier van hun vijf wedstrijden buitenshuis.

Tegen Barcelona toonden ze alvast dat ze zeer sterk voor de dag kunnen komen: een elftal met goede voeten én heel wat wilskracht.

The Hammers, die in hun laatste drie EL-matchen in eigen huis niet konden winnen binnen de 90 minuten, zullen er ongetwijfeld hun werk mee hebben.

Vlotscorend.

Zowel West Ham als Eintracht Frankfurt hebben dit seizoen al getoond dat ze aanvallend behoorlijk wat slagkracht hebben.

Denk maar aan Jarrod Bowen bijvoorbeeld: met negen goals en tien assists een echte smaakmaker in de Premier League.

Wist je trouwens dat West Ham slechts één keer niet scoorde in eigen huis over alle competities? Enkel Dinamo Zagreb ging met ongeschonden netten huiswaarts.

Maar ook de Duitsers zijn goed bij schot: niet één team slaagde er in de Europa League in om de nul te houden tegen Filip Kostic en co.

Ze scoorden nu dus al tien wedstrijden op een rij. Alles wijst er dus op dat beide teams het doel weten te vinden donderdag.

Enkele bettips

Frankfurt wint of gelijkspel (notering van 1.90)

Beide teams scoren (notering van 1.74)