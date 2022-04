Nog één wedstrijd en Igor De Camargo verhuist weer naar Brazilië: "Maar ik heb de ambitie om hoofdcoach te worden in België"

Nog negentig -of wie weet 120 minuten- en het zit erop voor Igor De Camargo. Met RWDM moet de 38-jarige spits een 0-1-achterstand uit de heenmatch goedmaken om het laatste ticket voor de Jupiler Pro League te bemachtigen.

In HLN staat Igor De Camargo stil bij zijn nakende afscheid. "Zowel op fysiek als mentaal vlak ben ik klaar om te stoppen. Nu met RWDM de promotie afdwingen, zou de cirkel helemaal rondmaken. Het wordt sowieso een emotioneel moment en er zullen traantjes vloeien."

Eind juni keert De Camargo met zijn gezin naar Brazilië. "Een belangrijke keuze op familiaal vlak. Mijn vrouw wil graag terug en mijn kinderen en hun grootouders krijgen de kans om hun band te versterken. Tijd om even uit te blazen."

Igor De Camargo, die in Brazilië een bedrijf in voedingssupplementen en een vastgoedbedrijf heeft, zegt het voetbal én België niet definitief vaarwel. "Ik heb mijn UEFA A-diploma al, nu wil ik ervaring opdoen. Als het trainerschap me ligt, zie je me terug in België. Ik heb de ambitie om hier ooit T1 te worden", besluit Igor De Camargo.