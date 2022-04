Ondanks drie tegendoelpunten pakt Matz Sels een punt tegen PSG

PSG was al kampioen, maar toch voerde Pochettino geen wijzigingen in zijn team. Net als vorige week slikte de landskampioen een gelijkmaker in het slot van de wedstrijd.

De wedstrijd was nog maar net op gang gefloten of PSG stond al achter. Kavin Gameiro bracht Strasbourg na drie minuten op voorsprong. Zeven minuten later was het opnieuw prijs voor de thuisploeg. Adrien Thomasson maakte de 2-0, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Na een moeilijke openingskwartier kon PSG eindelijk wat dreigen en in minuut 23 scoorde Kylian Mbappé de gelijkmaker voor de uitploeg. De aanvaller schoot de bal onder Rode Duivel Matz Sels door. Beide ploegen gingen rusten met een 1-1 stand na een boeiende eerste helft. 💯 | Neymar met de perfecte assist voor Kylian Mbappé! 🥵 #RCSAPSG pic.twitter.com/6BlusLCSO6 April 29, 2022 Op vier minuten tijd kwam PSG op 1-3. Achraf Hakimi en opnieuw Kylian Mbappé brachten de landskampioen op een comfortabele voorsprong, maar Starsbourg gaf niet op en kon een kwartier voor affluiten de aansluitingstreffer scoren. Via Marco Verratti belande de bal in het doel van Donnarumma. PSG leek de drie punten mee naar huis te nemen, maar diep in de toegevoegde tijd scoorde verdediger Anthony Caci de 3-3 voor de thuisploeg. Dankzij dit doelpunt blijft Strasbourg in de top vijf. De landskampioen blijft voor de tweede week op rij steken op een gelijkspel. FT | Anthony Casi schenkt Strasbourg een gouden punt tegen PSG! 👏 #RCSAPSG pic.twitter.com/bVZ6aEnsrD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 29, 2022