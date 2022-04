Pep Guardiola volgt Jürgen Klopp in het te drukke speelschema: "Maar ze doen er toch niets aan"

De topclubs in de Premier League moeten veel wedstrijden spelen. Managers klagen daarover, maar Pep Guardiola weet: "Ze doen daar toch niets aan."

In de Premier League klagen ze er al langer over: het speelschema voor de topclubs is te druk voor hen. Jürgen Klopp klaagde daar in het verleden al vaak over. Pep Guardiola treed hem daarin bij.

"Ik heb er mij ondertussen al bij neergelegd", zegt Guardiola. "Hoe vaak hebben we het er ondertussen al niet over gehad? Uiteindelijk doen ze er toch niets aan. De uitzendgerechtigden denken niet aan het welzijn van de teams. Niet aan wat het beste is voor ons. Ze denken alleen aan hoe ze maximaal geld kunnen winnen."

"Ik kan je een voorbeeld geven", gaat Guardiola verder. "Wij moesten in Madrid tegen Atletico spelen. 3 dagen later hadden we al een nieuwe wedstrijd tegen Liverpool op Wembley. We moeten gewoon volgen wat ze ons opleggen. Als ze zeggen om zaterdag een wedstrijd te spelen, dan zullen we er zijn. Enkele dagen later een nieuwe match. Dan zullen we daar ook staan."