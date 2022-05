Coach van Hertha zet Bayern op scherp met opvallende uitspraak: "Waarom stoppen ze met spelen? Daar kan ik niet bij"

Felix Magath moet je geen trukjes meer leren. De trainer van Hertha BSC weet dat het de komende weken nog warm kan worden voor hen en heeft dan ook Bayern München op scherp gezet.

Hertha staat momenteel vijftiende en is dus veilig, maar Magath ziet de bui al hangen. Volgende week speelt de nummer zestien, Stuttgart, tegen Bayern München, dat de titel al veroverd heeft en dus niks meer om te spelen heeft. Magath besloot op zijn persconferentie dan ook om een boodschap richting Beieren te sturen.

"Bayern is kampioen en ik weet niet of ze gestopt zijn met voetballen…. Ik heb alleen het resultaat gezien van de wedstrijd tegen Mainz (3-1), de wedstrijd heb ik niet gezien. Maar het ziet er niet goed uit. Het seizoen duurt tot de laatste speeldag, voor alle clubs. Ik kan er met mijn hoofd niet bij waarom een team kan zeggen dat ze het seizoen niet afmaken en drie wedstrijden voor het einde stoppen."

Bayern-trainer Julian Nagelsmann pareerde de kritiek en had Magath ook door. "Het is heel slim van hem, want helemaal onbaatzuchtig doet hij dit zeker niet. Maar hij moet naar de wedstrijd kijken en me dan bellen. Ik heb het ook niet over het optreden van Hertha."