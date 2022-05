OFFICIEEL: KV Mechelen pikt linkspoot op in Oekraïne en heeft meteen eerste zomeraanwinst beet

KV Mechelen heeft een eerste zomeraanwinst beet. De Antwerpenaren nemen Jorge Hernandez transfervrij over van FC Chornomorets Odessa.

Jorge Hernandez heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024. In de overeenkomst zit ineens een optie voor een extra jaargang vervat. De linkspoot trainde de voorbije weken al mee bij Malinwa.

Voor KV Mechelen is het ineens de eerste Mexicaan ooit die de clubkleuren zal dragen. Hernandez moest vluchten bij FC Chornomorets Odessa toen de oorlog in Oekraïne is uitgebroken.