Stijn Stijnen grijpt met Patro Eisden alsnog naast play-offs: "Dan toon je dat je niet in staat bent om dergelijke wedstrijden te leiden"

Zaterdagavond ging Patro Eisden in een tumultueuze wedstrijd onderuit op bezoek bij Tienen (1-0). Door die nederlaag mist de ploeg van Stijn Stijnen de play-offs én de kans om te promoveren naar 1B. Dat kwam ongemeen hard aan bij de Limburgers.

Uiteindelijk zijn het Luik, Knokke, Dessel en Dender die de play-offs zullen spelen. Enkel Luik en Dender kregen een licentie voor 1B en kunnen promoveren. Patro Eisden viel na een tumultueuze match in Tienen nog uit de boot. Mombongo kreeg al vroeg in de wedstrijd zijn tweede geel. In de slotfase werd met Bounou een tweede Patro-speler op rood getrakteerd. Ook het potje van Stijn Stijnen kookte over: de trainer van Patro Eisden kreeg in de slotfase rood na te fel protest.

"Als je een speler in een wedstrijd waar niets speciaal is gebeurd na twintig minuten naar de kant stuurt, dan hoef je niet verwonderd te zijn dat er frustraties komen en dingen opgeklopt gaan worden", reageerde Stijnen na afloop bij ROB TV. "Dan toon je dat je niet in staat bent om dergelijke wedstrijden te leiden. De teleurstelling is enorm groot, ik zit enorm in met mijn groep. Ze hebben fantastisch gewerkt en een schitterend seizoen gespeeld. Ze worden vandaag genekt door andere zaken... Dat is zuur, maar ook dat moet je incasseren in het voetbal."