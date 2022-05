AA Gent gaat niet akkoord met eis Bondsparket voor extra sancties Hein Vanhaezebrouck

Na zijn twee gele kaarten tegen Racing Genk was AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck geschorst voor de wedstrijd op het veld van Charleroi. Daarmee leek de kous af, maar het Bondsparket wil het opperhoofd van de Buffalo's nog extra sancties opleggen.

Het Bondsparket liet dinsdag weten dat er twee bijkomende strafeisen zijn. Voor de kritiek aan het adres van de arbitrage tijdens de persconferentie na AA Gent-Racing Genk en in een interview met Marc Degryse hangt Vanhaezebrouck een schorsing van drie speeldagen, waarvan één effectief, boven het hoofd. Daar komt nog een boete van 3.000 euro bij.

Via de officiële kanalen liet AA Gent weten dat het akte neemt van deze eisen, maar dat de club niet akkoord gaat. Volgende week dinsdag wordt deze zaak in een zitting besproken. Dat betekent dat Hein Vanhaezebrouck komende zaterdag (thuiswedstrijd tegen KV Mechelen) gewoon mag plaatsnemen in de dug-out.