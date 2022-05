Gent troost zich na missen 1B: "Club NXT heeft getoond dat het weinig tot geen positief effect had"

De beloften van AA Gent hebben het niet gehaald. Nochtans zat het er op de laatste speeldag nog in, maar Standard pakte een gelijkspel en daarmee mochten ze 1B vergeten. Trainer Emilio Ferrera reageerde ontgoocheld.

“Dit is heel zuur”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “We hebben dit seizoen keihard gewerkt en dan is het zonde om net naast je doel te grijpen. Voor de ontwikkeling van de spelers hoeft 1ste nationale evenwel geen rem te betekenen. Club NXT heeft vorig ­seizoen getoond dat uitkomen in 1B weinig tot geen positief effect had.”

Emilio Ferrera kon zelf nog geen duidelijkheid scheppen over zijn toekomst. Traint hij de manschappen in Eerste Amateur? “Ik weet niet of ik volgend seizoen nog aan het roer sta van de Gentse beloften, dat zal ik met het club­bestuur in de komende weken rustig bekijken."