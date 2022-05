Wesley Sonck over Philippe Clement: "Ik ben heel blij voor hem dat hij het zo goed doet bij Monaco

Philippe Clement heeft als coach bij Monaco 10 van zijn 16 wedstrijden gewonnen. Dat heeft ook Wesley Sonck gezien. "En zeggen dat de voorzitter eerst nog de grove borstel er wou doorhalen", zegt Sonck.

In Monaco is Philippe Clement goed bezig als trainer. Op 16 wedstrijden heeft Monaco er 10 gewonnen. De laatste 7 wedstrijden hebben ze niet meer verloren en slikten ze maar 5 doelpunten. Op die 16 wedstrijden doen ze het even goed als PSG.

Dat heeft ook Wesley Sonck opgemerkt. "Ik ben heel blij voor hem", zei Sonck gisterenavond in Extra Time. "In het begin verliep het nog moeizaam en de voorzitter wou nog eens de grove borstel door de coaching staff halen. Het is gewoonweg fenomenaal wat Clement daar doet."

"Het voordeel is dat hij altijd rustig blijft", weet Sonck nog uit de periode dat ze ploegmaats bij Club Brugge waren. "Ook in moeilijkere periodes blijft hij altijd rustig. En hij is ook altijd positief. Zelfs als het een slechte wedstrijd was."

Bij Monaco speelt ook Eliot Matazo. "We moeten nog geduld hebben met hem", zegt Sonck daarover. "Hij is een goede jongen en heeft zijn kwaliteiten. Vergeet niet dat hij nog maar 20 jaar is."