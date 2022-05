L'Equipe: 'Nkunku wil RB Leipzig na dit seizoen verlaten, Europese topclubs staan in de rij'

Christopher Nkunku heeft zich dit seizoen in de etalage gevoetbald bij RB Leipzig. De Franse aanvaller was in alle competities tot dusver goed voor 31 doelpunten.

Christopher Nkunku (24) ligt nog tot medio 2024 onder contract bij RB Leipzig, maar kan rekenen op heel wat interesse. Oliver Mintzlaff, de voorzitter van die Roten Bullen, gaf onlangs aan dat Nkunku deze zomer onder geen beding kon vertrekken. L'Equipe laat echter weten dat Nkunku, tweevoudig Frans international, zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Leipzig. Volgens de Franse krant hengelen PSG, Barcelona, Bayern München, AC Milan, Newcastle en Manchester United naar zijn diensten. RB Leipzig plukte Nkunku in 2019 voor 13 miljoen weg bij PSG. Mocht het tot een transfer komen, dan zal Leipzig een veelvoud van dit bedrag incasseren. Transfermarkt.com schat de huidige marktwaarde van Christopher Nkunku in op 65 miljoen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Rangers FC - RB Leipzig live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/05).