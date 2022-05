OFFICIEEL Ploeg uit Jupiler Pro League moet op zoek naar nieuwe trainer

Na Luka Elsner bij Standard verdwijnt ook Jean-Louis Garcia als trainer in de Jupiler Pro League.

Seraing laat zopas weten dat de Fransman volgend seizoen geen trainer meer zal zijn bij de club. Hij was pas sinds 3 januari van dit jaar aan de slag bij de club, als opvolger van Jordi Condom.

Garcia moet vertrekken, ook al hield hij de club in de barrages tegen RWDM alsnog in eerste klasse. "De twee partijen hebben besloten hun samenwerking in onderling overleg te beëindigen na vijf intense en emotionele maanden", laat de club weten op zijn website.

Volgens de club wil de Fransman weer dichter bij zijn familie zijn en kwam de vraag om de samenwerking te stoppen van zijn kant.