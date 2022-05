Ondanks een doelpunt van Thomas Henry, verliest Venetië voor de 10de keer op rij: Serie B lonkt

Het is de tweede wedstrijd na het vertrek van Paolo Zanetti en de tweede nederlaag. Venezia stevent rechtstreeks af op degradatie nadat het donderdagavond met 2-1 verloor van Salernitana. Het is de tiende nederlaag op rij voor Venetië.

Na een vroege achterstand, bracht de ex-speler van Oud-Heverlee Leuven de bezoekers in de tweede helft op gelijke hoogte. Het is het zevende Serie A-doelpunt van het seizoen voor de Fransman. Okereke gehuurd van Club Brugge speelde een dik uur voor Venetië.

Salernitana kwam iets na het uur weer op voorsprong dankzij een doelpunt van hun talisman Simone Verdi. Voor de thuisploeg is het 13 op 15 in de laatste vijf wedstrijden.

