Rick van Drongelen (KV Mechelen) mag ziekenhuis verlaten: "De ruimte geven om te rouwen"

Woensdagochtend geraakte KV Mechelen-speler Rick van Drongelen (23) betrokken bij een dodelijk verkeersongeval.

Van Drongelen bracht de nacht in het hospitaal door, maar mocht in de loop van donderdag vertrekken, laat BELGA weten. Union Berlijn, de club die Van Drongelen uitleent aan KV Mechelen, liet tijdens een persmoment weten dat de Nederlander er op mentaal vlak erg aan toe is.

"Hij is erg verdrietig en zwaar aangedaan. We proberen hem wat op te beuren, maar hij moet tegelijkertijd ook de ruimte hebben om te rouwen." Na de eerste vaststellingen gaat de politie ervan uit dat Van Drongelen geen schuld treft in dit ongeval.

Rick van Drongelen arriveerde in januari bij Malinwa, op zoek naar speelminuten. De Nederlandse verdediger kwam al tien keer in actie in het elftal van Wouter Vrancken. Zaterdag gaat KV Mechelen op bezoek bij AA Gent, al lijkt de kans klein dat Van Drongelen dan van de partij zal zijn.