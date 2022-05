🎥 'Like a boss' en zoals we hem kennen: Conçeiçao viert 30ste landstitel Porto in geheel eigen stijl

Porto veroverde zaterdag zijn 30ste landstitel en deed dat in stijl, door te winnen op het veld van aartsrivaal Benfica. Achteraf werd er uiteraard een feestje gevierd en het was een oude bekende die voorging in de festiviteiten: Sergio Conçeiçao.

We kennen Conçeiçao uiteraard nog van zijn periode bij Standard en hij is even geniaal als gek. Dat werd na de zege nog eens duidelijk. Of kent u veel trainers die zo in de kleedkamer staan?

Terecht misschien wel, want sinds hij in 2017 overnam, heeft Conçeiçao de club weer naar prijzen geleid. Het is al zijn derde landstitel in Portugal en hij heeft ook al de beker gewonnen.