Bayern München kan voor de tweede week op rij niet winnen

Bayern München nam het in eigen huis op tegen de nummer 16 in de stand, Stuttgart. De landskampioen heeft wat recht te zetten na de blamage tegen Mainz vorige week (3-1).

Bayern München met Lewandowski, Müller, Gnabry, Neuer, Kimmich,... in de basisploeg namen het in eigen huis op tegen Stuttgart, momenteel in de gevarenzone.

Bayern was de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase van de wedstrijd, maar het was Stuttgart die op hun eerste kans kon afwerken via Tiago Tomas. Na het openingsdoelpunt ging de bal goed heen en weer met kansen aan beide kanten. Tien minuten voor rust maakte Gnabry de gelijkmaker. De thuisploeg ging zelfs met een voorsprong de rust in na een doelpunt van Müller.

👏 | Der Rekordmeister zet nog voor de rust de scheve situatie recht. 🔥 #FCBVFB pic.twitter.com/urW52OYNc4 May 8, 2022

Vlak na rust bracht Kalajdzic de bezoekers al snel op gelijke hoogte. Na het doelpunt gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer, maar die kwam er niet. De wedstrijd eindigde op 2-2. Na afloop mocht de landskampioen de beker voor eigen publiek de lucht in steken.