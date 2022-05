'Jan Vertonghen kan deze zomer opvallende transfer maken'

Jan Vertonghen speelt op dit moment bij het Portugese Benfica. Van de Rode Duivel verwachten we niet meteen een transfer.

Dat is echter zonder de Turkse pers gerekend. Takvim schrijft dat Besiktas Jan Vertonghen heel graag wil aantrekken volgende zomer.

Het contract van de verdediger bij Benfica loopt nog tot volgende zomer. Of Vertonghen zelf zin heeft in een andere club is maar zeer de vraag.

Eerder waren er al geruchten dat Vertonghen zijn carrière bij Ajax zou afsluiten, maar dat zal niet als speler zijn, zo liet Vertonghen onlangs zelf weten.