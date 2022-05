Klopp haalt uit naar speelstijl Tottenham: "Een wereldteam dat zo speelt... Ik hou er niet van!"

't Is afwachten wat Manchester City vanavond doet tegen Newcastle, maar waarschijnlijk heeft Liverpool twee dure punten laten liggen in de titelstrijd. Tegen Tottenham kwamen ze niet verder dan een 1-1 en Jürgen Klopp was achteraf zwaar gefrustreerd over de speelstijl van de Spurs.

Tottenham speelde een hele wedstrijd op de counter en lag voor de rest voor de eigen goal. "Ik ben misschien de verkeerde persoon om hierop te reageren, want ik hou hier gewoon niet van", aldus Klopp. "Maar goed, dat is mijn persoonlijke probleem. Ik vind Tottenham een team van wereldklasse en ze zouden meer moeten doen voor de sport." De Duitser ging door. "In een wedstrijd tegen Liverpool hebben ze 36 procent balbezit… Goed, ik kan daar verder niets aan doen, dus ik moet er ook eigenlijk niet op ingaan. Maar spelers van wereldklasse die alleen maar ballen blokkeren… Ik vind dat heel moeilijk. Atlético Madrid speelt ook op deze manier. Prima, wat ze willen, het mag. Maar ik snap er gewoon niks van." Klopp zou zijn ploeg nooit zo laten spelen. "Ik respecteer wat andere ploegen doen, maar dit is niet mijn manier. We hadden dit wel verwacht, het was altijd duidelijk dat Tottenham hierheen zou komen om te verdedigen. Met de individuele kwaliteiten die ze hebben en het speelplan dat ze hadden, wisten we dat het een zware wedstrijd zou worden. En dat is ook uitgekomen."