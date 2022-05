Carlo Ancelotti legt uit waarom Thibaut Courtois niet speelde bij Real Madrid

Geen Thibaut Courtois tussen de lijne bij Real Madrid gisteren. Carlo Ancelotti had hier een goede verklaring voor.

Met de titel al op zak maakte Ancelotti met zijn basisploeg de intenties duidelijk. Geen Karim Benzema, geen Luka Modric, geen Vinícius Júnior en geen Thibaut Courtois aan de aftrap. "We hebben de punten niet nodig", aldus de Italiaanse coach. "Onze prioriteit was om problemen te voorkomen en speeltijd te geven aan de spelers die minder vaak in actie komen."

Met de titel op zak is het duidelijk dat Real Madrid zich optimaal wil voorbereiden op de finale van de Champions League.