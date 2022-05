Gheysens wil deze zomer (opnieuw) uitpakken met een waanzinnige transfer: Antwerp laat Overmars onderzoeken of Eriksen haalbaar is

Paul Gheysens wil een poging wagen om Christian Eriksen naar Antwerp FC te halen. Het lijkt een onmogelijke opdracht, maar met Marc Overmars heeft het stamnummer één een extra troef in handen.

Eerlijk? We dachten aanvankelijk ook dat het om een kwakkel ging. Maar navraag heeft ons geleerd dat Paul Gheysens effectief droomt van de komst van Christian Eriksen. En het is Marc Overmars die de komende dagen en weken moet onderzoeken of de komst van de Deen mogelijk is.

Eriksen voetbalt momenteel voor Brentford FC, maar zijn contract in de Premier League loopt aan het einde van het seizoen af. Al gaf de Deense middenvelder al aan dat hij wil nadenken over een verlengd verblijf bij The Bees. Al lijkt de voornaamste concurrentie niet uit die hoek te komen.

Sportief, financieel én emotioneel

Ook AFC Ajax en Tottenham Hotspur willen hun voormalige sterkhouder terughalen. Het spreekt voor zich dat beide topclubs niet alleen op sportief vlak, maar ook op financieel vlak meer kunnen aanbieden dan de Great Old. Om over de emotionele band nog maar te zwijgen.