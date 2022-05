Mourinho ziet na verlies tegen Fiorentina maar één schuldige: de VAR

AS Roma verloor maandagavond op bezoek bij Fiorentina. In zijn perspraatje vond trainer José Mourinho maar één schuldige: de VAR. Hij stak een minutenlange tirade af.

In de vijfde minuut kreeg Fiorentina al een penalty nadat Rick Karsdorp een fout beging op Nicolas Gonzalez. Scheidsrechter Marco Guida zag eerst geen graten in het duel, maar werd door de VAR toch bij zich geroepen. "We wachten al zo lang op een verklaring en die verklaring komt maar niet", nam Mourinho achteraf de Italiaanse arbitrage op de korrel bij DAZN.

"Ik heb de beelden al teruggezien, het was een korte aanraking, geen overtreding. Ik wil een verklaring horen van meneer Banti (de VAR, red.), die uit Livorno komt, niet ver hiervandaan. Waarom roept de VAR een scheidsrechter naar het scherm, terwijl Guida tien meter van de situatie stond en heel goed zag dat het geen strafschop was. Waarom?"