De laatste wedstrijden van Sadio Mané voor Liverpool? "Ik probeer te genieten van elk moment"

Ondanks de interesse van Bayern München en FC Barcelona zegt Sadio Mané dat hij gelukkig is bij Liverpool en van elk moment bij de club probeert te genieten.

De Senegalees, wiens contract aan het eind van volgend seizoen afloopt, scoorde dinsdag de winnende treffer tegen Aston Villa (1-2). Dankzij het doelpunt houdt Liverpool de druk op Premier League-leider Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola speelt woensdag tegen Wolverhampton.

Op de vraag van Sky Sports of de aanvaller zich ooit gelukkiger voelde bij Liverpool, zei Mané: "Ja, natuurlijk toen we trofeeën wonnen, denk ik dat ik gelukkiger was. Maar ik probeer gewoon te genieten van elk moment en probeer te scoren en mijn teamgenoten te helpen. De jongens maken het makkelijk voor me dus ik ben natuurlijk erg blij."

Zaterdag kan Mané nog een prijs pakken met Liverpool. Dan speelt het de FA Cup-finale tegen Chelsea. Benieuwd of de Senegalees volgend seizoen nog op Anfield speelt.