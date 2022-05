Roef trekt goede lijn door en kroont zich met penaltysave tot MOTM: "Nooit twijfel geweest over kwaliteiten van Davy"

Een belangrijk aandeel in de sterke terugronde van Gent heeft Davy Roef zeker. Hij was ook MOTM, oftewel man van de match, uit bij Mechelen.

Nadat hij zich in de bekerfinale al tot de grote held ontpopte in de penaltyserie, heeft Davy Roef duidelijk die lijn doorgetrokken. Ook in Mechelen stopte de doelman van Gent een strafschop, wat uiteindelijk mee bepalend bleek voor de einduitslag. Daarnaast verhinderde Roef nog een paar keer een tegendoelpunt. Wereldsaves waren niet nodig, dankzij een goede positionering liet Roef het er allemaal makkelijk uitzien.

"Er is nooit twijfel geweest over de kwaliteiten van Davy", maakt Hein Vanhaezebrouck duidelijk. "Hij is bij ons aangekomen op het moment dat Sinan Bolat in doel stond. Ik probeerde op dat moment meer defensieve stabiliteit te creëren. Sinan speelde goede partijen en dus heb ik hem laten staan. Dat was pech voor Davy, die dan moest wachten op een kans."

"Bij het begin van een nieuw seizoen ga je ook niet halsoverkop de boel omdraaien, tenzij de ene keeper het zou laten afweten", vervolgt Vanhaezebrouck. "Als dat niet zo is, is het wachten op een moment, bijvoorbeeld door een blessure van de eerste doelman. In ons geval was het iets anders, maar we wisten allemaal welke kwaliteiten Davy heeft."

Ook de buitenwereld heeft die de laatste maanden kunnen aanschouwen. "Fijn voor hem dat hij dat nu kan laten zien. Dat heeft hij in alle matchen gedaan die hij gespeeld heeft", besluit zijn trainer.