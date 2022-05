Achterstallige lonen nog steeds niet betaald bij Moeskroen, ancien is het spuugzat en richt zich tot eigenaar: "We wachten nog steeds, Gerard Lopez"

Moeskroen haalde ook in beroep geen proflicentie en degradeert naar Tweede Amateur. Intussen wachten de spelers nog steeds op de achterstallige lonen van maart en april. Hoewel de club communiceerde dat alles betaald is...

Jérémy Taravel (35) is het spuugzat. De ervaren verdediger tweette dat hij, net als zijn ploegmakkers, nog steeds wacht op de lonen van maart en april.

De Fransman voegt een screenshot toe van een officiële communicatie van drie mei, waarin Moeskroen stelt dat de achterstallige lonen overgeschreven werden.

Taravel richt zich in zijn tweet ook tot de eigenaar van Moeskroen. "We wachten, Gerard Lopez", klinkt het. Ondertussen wordt er steeds meer gewag gemaakt van een faillissement van Moeskroen. De vraag is dan ook maar of Taravel en co. überhaupt hun geld nog zullen zien.