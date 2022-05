Eindronde Eerste Nationale: Dender wint topper en doet gouden zaak in strijd om 1B-ticket

In Eerste Nationale waren we woensdagavond toe aan speeldag twee in de eindronde. Knokke en Dessel maakten er een spektakelstuk van. In een zenuwslopende topper trok Dender in eigen huis dan weer aan het langste eind tegen Luik.

Dender kon zich geen nederlaag veroorloven tegen het ambitieuze Luik. De ploeg van Regi Van Acker hield gelijke tred met de Luikenaars. Een kwartier voor tijd viel er zelfs een appel uit de kast: Ridwane M'barki maakte er op fraaie wijze 1-0 van. In de slotminuut zorgde Sam Valcke na een splijtende tegenaanval voor zekerheid: 2-0. In de andere wedstrijd trakteerden Knokke en Dessel de fans op een spektakelstuk. Het werd liefst 3-3, na een knotsgekke slotfase. Doelpunten: 28' Atteri 1-0, 49' Peeters 1-1, 56' Versmissen 1-2, 89' Atteri 2-2, 90' Cinti 2-3, 91' Lambo. Stand* 1. Dender 2-29 2. Luik 2-28 3. Knokke 2-25 4. Dessel 2-25 *Enkel Dender en Luik behaalden een licentie voor 1B en komen in aanmerking voor het laatste 1B-ticket.