Frey scoorde al zeven matchen niet voor Antwerp: "Dan zou ik me zorgen maken"

Antwerp moet vol aan de bak tegen Anderlecht wil het nog de derde plaats pakken in play-off 1. Dan maar rekenen op Michael Frey?

Michael Frey scoorde al 22 keer dit seizoen, maar de voorbije zeven wedstrijden scoorde hij niet en dat is toch een beetje bijzonder.

Geen zorgen

"Ik zou me zorgen maken als ik in die matchen geen kansen had gekregen, maar die waren er wel", aldus Frey in Het Laatste Nieuws.

"Ik speel niet altijd even slim. Misschien moet ik meer voetballen als een vos in plaats van een pitbull. Meer afwachten en opduiken op het juiste moment. Alleen zie je in het moderne voetbal niet veel spitsen meer die op die manier spelen."