Louis Van Gaal vindt het een goede keuze van Ajax: "Ze kunnen met Alfred Schreuder geen betere keuze maken"

Louis Van Gaal vindt deze keuze van Ajax voor de nieuwe trainer een goede keuze. "Ze kunnen met Alfred Schreuder geen betere keuze maken", zei hij gisterenavond aan ESPN.

Gisterenavond was er in Nederland het Keuken Kampioen Divisie-gala. Daar vroeg ESPN aan Louis Van Gaal wat hij van de nieuwe trainer van Ajax vindt.

"Het is een heel verstandige keuze", zei Van Gaal. "Ze kennen Alfred Schreuder ook al." Schreuder was namelijk al anderhalf seizoen assistent onder Erik ten Hag bij Ajax. "De club kent daardoor zijn persoonlijkheid en zijn manier van werken", gaat Van Gaal verder. "Schreuder heeft bij Club Brugge ook laten zien dat hij succesvol is. Ik denk dus dat Ajax geen betere keuze kan maken."