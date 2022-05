Benfica sluit wisselvallig seizoen af met een overwinning: Jan Vertonghen 90 minuten op de bank

Voor Benfica zit het seizoen erop. De ploeg van Jan Vertonghen nam het vandaag nog een laatste keer op tegen de nummer 10 in de stand, Pacos Ferreira.

Benfica was voor deze laatste wedstrijd tegen Pacos Ferreira al zeker van de derde plaats. Al hadden ze beter gehoopt bij de start van het seizoen. De ploeg van Vertonghen verloor te vaak punten tegen de "kleinere" ploegen uit de competitie. Het resultaat is dat het concurrenten Porto en Sporting Lissabon moet voorlaten.

Rode Duivel, Jan Vertonghen zat voor deze laatste wedstrijd van de competitie op de bank. De 20-jarige aanvaller Henrique Pereira Araujo stond vandaag voor het eerst aan de aftrap bij Benfica. En lang heeft het niet geduurd of de jonge spits deed de netten al trillen. Na amper vier minuten bracht de Portugees zijn ploeg op voorsprong tegen Pacos Ferreira (0-1).

De thuisploeg kon meermaals dreigen in de eerste helft, maar de afwerking ontbrak. Het was uiteindelijk opnieuw Araujo die vlak voor rust zijn tweede goal van de avond kon binnentikken. Benfica ging met een dubbele voorsprong de kleedkamer in.

Champions League

Ook in de tweede helft ging de bal goed heen en weer. De gevaarlijkste kansen waren voor Pacos Ferreira, maar ook na rust ontbrak het aan efficiëntie bij de thuisploeg. Diep in de toegevoegde tijd kreeg Yaremchuk nog de kans op 0-3, maar de keeper kon de bal wegduwen. De score bleef onveranderd en Benfica plaatst zich voor de voorrondes van de Champions League.

Roman Yaremchuk (ex-Gent) viel een kwartier voor het einde in voor doelpuntenmaker Araujo. Mile Svilar (ex-Anderlecht) bleef net als Vertonghen de hele wedstrijd op de bank.