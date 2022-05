Håland speelt vandaag zijn laatste wedstrijd in het shirt van Dortmund

Erling Braut Håland begint om 15:30 aan zijn laatste minuten als speler van Dortmund. De Noorse spits verkast zoals u weet naar het Manchester City van Kevin de Bruyne.

Dortmund neemt het deze namiddag op tegen Hertha BSC van Dedryck Boyata. De Duitse vicekampioen is wel al zeker van de tweede plaats in de Bundesliga en is dus ook volgend seizoen te zien in de Champions League. Zonder Håland weliswaar want de topspits verhuist naar de Premier League en zal voortaan Manchester City vertegenwoordigen in het kampioenenbal.

De 21-jarige topspits verlaat Dortmund na drie seizoen met slechts één Duitse beker, maar met statistieken om u tegen te zeggen. Hij was goed voor maar liefst 85 doelpunten en 23 assists in 88 wedstrijden. Statistieken die elke voetballiefhebber het hem in de beste competitie ter wereld wil zien nadoen.