Toptalent van Dortmund stelt supporters gerust: "Volgend seizoen ben ik hier nog steeds"

Jude Bellingham was dit seizoen één van de smaakmakers bij Dortmund. De 18-jarige Brit staat op het verlanglijstje van verschillende topclubs maar als we hem mogen geloven blijft ie bij de Duitse vicekampioen.

De ex-speler van Birmingham heeft er de topploegen voor het uitkiezen, maar voorlopig blijft hij bij Dortmund. Hij had het ook over zijn, voorlopig nog, collega die naar het buitenland verkast. "Het enige waar ik nu aan denk is de volgende wedstrijd met Dortmund tegen Hertha Berlijn."

Ik heb Håland gefeliciteerd met zijn toptransfer. Ik ben erg blij voor hem dat hij die volgende stap in zijn mooie carrière heeft kunnen zetten. Manchester City mag van geluk spreken dat hij voor hen gekozen heeft, hij is een topper op en naast het veld. Ik zal hem zeker missen, want ik blijf hier volgend seizoen."

De middenvelder was dit seizoen goed voor 6 doelpunten en 13 assists voor de Duitse topclub.