Ploeg van Sebastiaan Bornauw en Koen Casteels zet coach Florian Kohfeldt op straat

Florian Kohfeldt, die eind oktober in dienst werd genomen als nieuwe hoofdtrainer, eindigde het seizoen op de twaalfde plaats met Wolfsburg. Op de slotspeeldag speelde het 2-2 gelijk tegen Bayern München.

VfL Wolfsburg en coach Florian Kohfeldt hebben hun samenwerking na overleg beëindigd. "We hebben de analyse van het seizoen op zaterdagavond en zondagmorgen voortgezet. Wij kwamen tot de conclusie dat wij vanaf het begin zouden worden blootgesteld aan een druksituatie, die een te grote belasting zou betekenen voor het team, de coach en de club. Daarom zijn we in vertrouwelijke en eerlijke gesprekken samen overeengekomen om de samenwerking te beëindigen", aldus Jörg Schmadtke, algemeen directeur van VfL.

"Wij betreuren deze ontwikkeling en willen Florian Kohfeldt bedanken omdat hij ons in een moeilijke situatie heeft geholpen en de juiste stappen heeft genomen. Wij wensen hem het allerbeste en hebben er alle vertrouwen in dat hij als coach zijn weg zal gaan."

De ploeg van Sebastiaan Bornauw, Koen Casteels, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx moet op zoek naar een vervanger voor de start van het nieuwe seizoen.