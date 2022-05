Schalke 04 (kampioen) en Werder Bremen keren terug naar de Bundesliga, Hamburger SV speelt barragewedstrijden

In de Duitse tweede klasse stond vandaag de laatste speeldag op het programma. Schalke 04 was vooraf al zeker van promotie, maar ging nog op zoek naar de titel. Vier andere ploegen streden nog om rechtstreekse promotie.

Bij aanvang van de slotspeeldag in de Duitse tweede klasse was de kampioen nog niet bekend. Schalke 04 en Werder Bremen maakten nog kans op de titel. Voor Werder Bremen, Hamburger SV, Darmstadt 98 en Sankt Pauli stond een plaats in de top drie nog op het spel.

De eerste twee promoveren rechtstreeks naar de Bundesliga, terwijl de derde via barragewedstrijden nog kans maakt op promotie. Bij aanvang van deze slotspeeldag stond Schalke 04 aan de leiding, gevolgd door Werder Bremen en Hamburger SV.

Resultaten

Schalke 04 ging op bezoek bij Nürnberg op zoek naar de titel en met succes. Het won met 1-2 dankzij een doelpunt in het slot van de wedstrijd.

Werder Bremen kon de titel nog pakken, maar dan moesten zij absoluut winnen en hopen op verlies van Schalke. Werder Bremen won met 2-0 van Regensburg, maar blijft tweede in de stand.

Hamburger SV won ook zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De nummer drie in de stand sluit het seizoen af met een 2-3 overwinning op bezoek bij Hansa Rostock.

© photonews

Aangezien de hele top drie hun laatste wedstrijd van het seizoen met een overwinning afsloot, verandert er niets aan de stand. Schalke 04 is kampioen, Werder Bremen promoveert net als de leider rechtstreeks naar de Bundesliga. Hamburger SV moet het tegen Hertha Berlijn uitvechten in de barragewedstrijden.