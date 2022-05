Technische staf Erik ten Hag bij United krijgt vorm: van der Gaag en McClaren worden assistenten

Nu Erik ten Hag kampioen is geworden met Ajax, kan de Nederlander stilaan aan zijn huiswerk in Manchester beginnen. Zijn technische staf lijkt in ieder geval al bepaald.

Zo meldt The Telegraph dat Mitchell van der Gaag en Steve McClaren de staf van ten Hag bij Man. United zullen vervoegen als T2 en T3. Daarnaast lijkt Eric Ramsay, die zich bezighoudt met de standaardsituaties van The Mancunians, in die rol te zullen aanblijven op Old Trafford. De Welschman is een van de weinigen die aan het begin van het seizoen Ole Gunnar Solskjaer al bijstonden en het spreekt in zijn voordeel dat hij de Franse en Spaanse taal ook machtig is.

Mitchell van de Graag loodste woensdag Ajax samen met ten Hag naar een derde landstitel in 4 jaar, McClaren maakte deel uit van de staf van Sir Alex Ferguson in 1999, het jaar dat Manchester United de treble won. Aan succesvolle coaches dus geen gebrek op Old Trafford komend seizoen...