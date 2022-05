Advies voor Feyenoord: "Aankoopoptie Dessers lichten, maar ook spits van Ajax halen"

De fans van Feyenoord hopen dat de club de aankoopoptie van Dessers licht, maar volgens Aad de Mos is er meer dan dat nodig.

Vier miljoen euro en Dessers is van Feyenoord. “Dessers blijft, daar ben ik van overtuigd, je kan het niet maken ten opzichte van het Legioen om afscheid te nemen van Dessers. Zijn rendement is zo hoog, zijn killer-instinct is onbetaalbaar, dus vier miljoen is een koopje”, zegt Aad de Mos in de podcast Twee Viertje met Aad van SoccerNews.nl en OnlineWedden24.com.

Maar naast Dessers hebben ze volgens De Mos nog een extra spits nodig, zeker omdat Linssens wellicht naar Japan vertrekt. “Feyenoord kan niet een heel seizoen met één spits meedoen, volgend jaar ook weer Europees voetbal, voor de titel. Dat zal ook weer een item worden omdat ze goed voetbal spelen, en het is het tweede jaar van Arne Slot.”

De Mos ziet Feyenoord ook hengelen achter Danilo van Ajax. “Ik denk dat Danilo het best goed gaat doen als ze hem vertrouwen geven. Hij moet ook toekomst zien om te spelen, dat was bij Ajax nihil, zeker toen Brian Brobbey terugkwam.”