Juventus neemt vanavond afscheid van één van zijn iconen

Juventus speelt vanavond in eigen huis tegen Lazio Roma en neemt afscheid van een echt icoon.

Giorgio Chiellini zal vanavond zijn laatste wedstrijd in eigen huis spelen voor Juventus. De verdediger trekt namelijk op het einde van het seizoen de deur achter zich dicht bij de "Oude Dame". In de zomer van 2005 kwam de 37-jarige verdediger over van Fiorentina en sindsdien is hij niet meer weg te denken bij Juventus.

559 wedstrijden speelde de verdediger in de zwart-witte kleuren van Turijn en daarin kon hij 36 keer scoren en gaf hij 25 assists. Zijn prijzenkast is dan ook indrukwekkend. Zo werd hij negen maal Italiaans kampioen, won hij vijfmaal de Italiaanse beker en stond hij tweemaal met Juventus in de verliezende kamp van de Champions League finale.

Waar zijn toekomst ligt is nog onduidelijk. Zo is er interesse uit de MLS, maar het kan ook zijn dat hij zijn schoenen aan de haak hangt.