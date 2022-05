Rio Ave en Fabrice Olinga keren terug naar Portuges eerste klasse

Dankzij de 3-0 overwinning van Rio Ave tegen Chaves keert de thuisploeg terug naar de Portugese top na een perfect seizoen van 21 overwinningen, zeven gelijke spelen en slechts zes nederlagen.

Rio Ave is terug in de hoogste klasse, een jaar na degradatie, tot grote vreugde van hun voorzitter. "Vorig jaar was het heel moeilijk om deze degradatie te accepteren. Met het team dat we hadden, verdienden we het niet om ten onder te gaan, maar helaas gebeurde het. We zijn terug," vertelde Rio Ave voorzitter António Silva Campos aan SportTV. "In ieder geval was het de enige oplossing om de toekomst van deze club veilig te stellen. Met de structuur, de contracten van de spelers en het personeel, hadden we geen andere keuze," besloot hij.

Fabrice Olinga, ex-speler van Zulte Waregem en Moeskroen, keert samen met Rio Ave terug naar het hoogste niveau. De Kameroener verliet afgelopn zomer België nadat zijn contract in Moeskroen niet werd verlengd.