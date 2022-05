🎥 Zlatan Ibrahimovic is sterker dan de spelersbus van AC Milan

Dat Zlatan Ibrahimovic sterk is dat weet iedereen al wel. Nu is gebleken dat hij ook sterker is dan de raam van de spelersbus van AC Milan.

Na de gewonnen wedstrijd van AC Milan tegen Atalanta (2-0) komt de titel heel dichtbij voor AC Milan. Zo stond er een mensenmassa de spelers op te wachten aan het stadion. Uit beelden vanuit het publiek is nu te zien hoe enthousiast Ibrahimovic wel is. Hij slaagt op de vooruit van de spelersbus om de supporters aan te voeren en in zijn enthousiasme slaat hij een barst in de raam. Met nog één speeldag te gaan in de Serie A telt AC Milan twee punten voorsprong op concurrent en stadsgenoot Inter. Zondag wordt de titelstrijd definitief beslist. Zlatan Ibrahimovic rompió accidentalmente el parabrisas del camión del Milán. 🤯😰🚌 #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/2fOxOfI465 — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) May 16, 2022