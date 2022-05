'Antwerp en Club Brugge springen in de dans voor revelatie Utrecht'

In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau maakte Quinten Timber indruk bij Utrecht. Het leverde de tweelingbroer van Ajax-speler Jurrien alvast heel wat interesse op.

Quinten Timber (20) is een centrale middenvelder die opgeleid werd bij Feyenoord, van waaruit hij in 2014 naar Ajax verhuisde. Timber maakte dit seizoen indruk bij Utrecht, waar hij tot speler van het seizoen werd verkozen. In 31 competitiewedstrijden was de Nederlandse belofte-international goed voor twee goals en vier assists.

In de Nederlandse media werd al gezegd dat Timber kon rekenen op interesse van PSV en Ajax, maar ook in België houdt men de youngster in de gaten.

Le Soir meldt immers dat zowel Club Brugge als Antwerp interesse hebben in de middenvelder, die nog tot medio 2024 onder contract ligt in Utrecht.