Een geldschieter biedt zich aan voor overname van Moeskroen

Ze staan aan de rand van een faillissement maar toch meldt een overnemer zich voor Moeskroen.

Nadat ze enkele jaren balanceerden op een slappe koord met hun licentie, viel dan dit jaar toch het doek over Moeskroen en kregen ze hun licentie niet.

Maar de supporters mochten blijven hopen want commercieel directeur Rudy Naessens had bevestigd dat er gesprekken aan de gang waren met een Zwitserse investeerder.

Bij Notélé bevestigde Naessens bovendien dat er een onderhoud is geweest met de betrokken partijen waaronder de burgemeester en het hoofd van Futurosport. "We zijn er al enkele weken mee bezig", klinkt het.

"Het is nog niet rond maar we zijn in een vergevorderd stadium met de onderhandelingen. Ik heb geen contact met Gerard Lopez (huidig eigenaar) zelf maar met een beetje goede wi, zijn er genoeg pistes open", klinkt het.