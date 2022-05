Hoe KRC Genk lessen moet trekken uit matig seizoen: "Team is niet de som van de individuele kwaliteiten, Genk moet meer zijn dan springplank"

Racing Genk riep zichzelf vorige zomer uit tot de ploeg die met Club Brugge zou gaan uitmaken wie de titel pakte. Na een turbulente reguliere competitie schaarden de Limburgers zich ternauwernood in de top acht. Een Europees ticket bleek echter te hoog gegrepen, een zware domper De Condé en co.

Racing Genk kon afgelopen seizoen alle basispionnen aan boord houden en zijn kern zelfs versterken, met jongens als Eiting, Ugbo, Sadick en Trésor. Het geloof in een schitterend seizoen was er, maar al snel bleek dat het niveau van in de Champions' play-offs van vorig seizoen niet meer haalbaar bleek. Racing Genk finishte de reguliere competitie op een teleurstellende achtste plaats, weliswaar met 'maar' vijf punten minder in vergelijking met vorig seizoen.

Marc Hendrikx, die met Racing Genk kampioen werd en twee bekers pakte, volgde het seizoen van zijn ex-club vanop de eerste rij. De voormalige Rode Duivel wil het afgelegde parcours van de Limburgers zeker niet dramatiseren. "Je moet realistisch zijn: dit kan gebeuren bij een club als Genk, dat als een van de enige topclubs niet kan leunen op buitenlandse investeerders. Ze kunnen niet elk jaar een jeugdspeler of een buitenlander met heel veel meerwaarde doorverkopen. Er moet goed en slim omgegaan worden met de budgetten. Soms moet je even geduld hebben."

Evenwicht in de kern

Toch had niemand zo'n terugval verwacht van Racing Genk. De Limburgers hielden de ploeg, die vorig seizoen Club Brugge nog de daver op het lijf bezorgde in de play-offs, intact. De geoliede machine van toen kregen de veeleisende fans niet of nauwelijks te zien dit seizoen. Marc Hendrikx zag de voorbije maanden een pijnlijk gebrek aan stabiliteit en evenwicht in de kern. "Er zijn zoveel factoren die daarin een rol spelen. Het werd heel snel duidelijk dat een team niet gelijk is aan de som van de individuele kwaliteiten. De blessurelast, het vormpeil, in het geval van Genk zeker ook interlandverplichtingen én het evenwicht... Het speelt allemaal een rol. Vooral op het gebied van evenwicht heeft Genk veel werk op de plank, want daar liep het vaak fout. Zowel het evenwicht tussen jonge spelers en meer ervaren krachten als het evenwicht tussen het aantal Belgen en buitenlanders."

Buitenlanders moeten signaal krijgen dat er bij Genk ook voor de prijzen gespeeld moet worden

"Het wordt de uitdaging voor de sportieve cel om de komende weken en maanden het evenwicht in de kern te herstellen. Die oefening zal overigens al volop aan de gang zijn." In Genk is er niemand einde contract, waardoor Dimitri De Condé en co. zich mogen opmaken voor heel wat transfergesprekken. "Ze zullen enkele jongens moeten laten gaan en gerichte versterkingen binnenhalen. Waarom zou je bijvoorbeeld eens geen ervaren Belgische speler kunnen inlijven? Genk moet het evenwicht vinden tussen eigen jeugd, ingekochte Belgen en buitenlanders mét ambitie. Aan hen moet er wél een duidelijk signaal gegeven worden dat Genk niet alleen een springplak is, maar dat er ook voor de prijzen moet gespeeld worden."

Waarom koopt Genk eens geen ervaren Belgische speler aan?

1B als ideale tussenstap voor de jonkies

Luca Oyen deed de voorbije maanden van zich spreken, terwijl ook jonkies als Andras Neméth en Tuur Rommens stilaan op de deur kloppen. De beloften van Racing Genk kroonden zich tot kampioen en gooiden hoge ogen in de Youth League. "Er zit weer heel veel jeugd op de deur te kloppen", weet Hendrikx. "Maar er is nog een lange weg tussen uitblinken bij de beloften en potten breken in de eerste ploeg. Zo'n jongens moet je tijd geven, en die was er dit seizoen niet." Mede hierdoor is men in de Cegeka Arena dolgelukkig dat de youngsters volgend seizoen mogen proeven van 1B-voetbal.